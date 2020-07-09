أوتوفيستر: كنت أتمنى ضم أبو تريكة للزمالك

الخميس، 09 يوليه 2020 - 01:01

7/9/2020 1:01:01 AM أوتوفيستر: كنت أتمنى ضم أبو تريكة للزمالك
الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
قائد إسبانيول: نعتذر من الجماهير.. سنعود أقوى 5 ساعة | أوروبا
كلوب: صلاح كان جيد جدا ضد برايتون.. وتخيلوا أين سأكون بدونه هو وماني وفيرمنيو؟ 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
سيتيين: لم أتوقع أن يلعب إسبانيول بهذه الطريقة 5 ساعة | أوروبا
أوتوفيستر: الأهلي كان بالنسبة لي مثل المحلة والسويس.. وتمنيت ضم تريكة لـ الزمالك 5 ساعة | الدوري المصري
ميهايلوفيتش غاضبا: تتحدثون عن إنتر دون ذكر اسم بولونيا؟ وتتعاملون كأننا 11 قاتلا في الملعب 5 ساعة | أوروبا
يونايتد يبدأ مفاوضات تجديد عقد بوجبا 5 ساعة | الدوري الإنجليزي
سلبية المسحة الطبية الثانية لـ الإسماعيلي 6 ساعة | الدوري المصري
أتالانتا يدخل بقوة صراع "الأسكوديتو".. وروما ينهي سلسلة الهزائم أمام بارما 6 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 عودة الدوري - مرتضى: لن أخذل الجماهير حتى إذا وصل الأمر للاستقالة 2 تامر النحاس لـ في الجول: فايلر طلب استمرار مروان.. وما قام به سعد سمير فاجأ مسؤولي الأهلي 3 المقاولون العرب يكشف جديد صفقة طاهر محمد لـ الأهلي.. "خطوة أخيرة بعد خفض السعر" 4 فرانس فوتبول: ممثلو موليكا سخروا من العرض الفرنسي.. والأهلي يواصل المراقبة
قد ينال إعجابك