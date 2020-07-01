ملخص فوز إنتر الكاسح لـ بريشيا (6-0) في الدوري الإيطالي

الأربعاء، 01 يوليه 2020 - 22:50

7/1/2020 10:50:37 PM ملخص فوز إنتر الكاسح لـ بريشيا (6-0) في الدوري الإيطالي
إنتر في إيطاليا بريشيا بريشيا ، الدوري الإيطالي
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