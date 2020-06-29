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ملخص تعادل ساسولو مع هيلاس فيرونا 3/3 (الدوري الإيطالي)
الإثنين، 29 يونيو 2020 - 00:28
6/29/2020 12:28:30 AM
ملخص تعادل ساسولو مع هيلاس فيرونا 3/3 (الدوري الإيطالي)
أهداف فوز أتالانتا على أودينيزي 2/3 (الدوري الإيطالي)
ملخص فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل 0/2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
ملخص فوز ميلان على روما 0/2 (الدوري الإيطالي)
ساسولو
هيلاس فيرونا
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