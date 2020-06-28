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ملخص فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل 0/2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
الأحد، 28 يونيو 2020 - 21:59
6/28/2020 9:59:04 PM
ملخص فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل 0/2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
ملخص فوز تشيلسي على ليستر سيتي 0/1 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
ملخص فوز مانشستر يونايتد على نوريتش سيتي 1/2 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
هدف فوز أرسنال على شيفيلد يونايتد 0/1 (كأس الاتحاد الإنجليزي)
كأس الاتحاد الإنجليزي
مانشستر سيتي
نيوكاسل
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