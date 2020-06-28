العشري: كلما تأخرت عودة الدوري سيكون أفضل لـ المصري.. وهكذا سنتعامل مع منع القيد

الأحد، 28 يونيو 2020 - 18:28

6/28/2020 6:28:05 PM

العشري: كلما تأخرت عودة الدوري سيكون أفضل لـ المصري.. وهكذا سنتعامل مع منع القيد