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يوسف أوباما يكشف رأيه في استئناف الدوري
السبت، 27 يونيو 2020 - 20:28
6/27/2020 8:28:16 PM
يوسف أوباما يكشف رأيه في استئناف الدوري
أوباما: أتقبل نقد جماهير الزمالك لأنني ابن النادي وأعرف شعورهم جيدا
أوباما: أشكر خالد جلال الذي كان نقطة تحويل في مسيرتي
أهداف فوز يوفنتوس على ليتشي (4-0) في الدوري الإيطالي
الزمالك
يوسف أوباما
في الدوري
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