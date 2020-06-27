أوباما: أشكر خالد جلال الذي كان نقطة تحويل في مسيرتي

السبت، 27 يونيو 2020 - 20:23

6/27/2020 8:23:23 PM

أوباما: أشكر خالد جلال الذي كان نقطة تحويل في مسيرتي