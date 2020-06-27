اتحاد الكرة يكشف متى قد يتأجل أي لقاء في الدوري بعد الاستئناف

السبت، 27 يونيو 2020 - 00:48

6/27/2020 12:48:57 AM

اتحاد الكرة يكشف متى قد يتأجل أي لقاء في الدوري بعد الاستئناف