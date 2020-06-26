محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
ليفربول البطل
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
تصريحات لاعبي ليفربول بعد التتويج التاريخي بالدوري الإنجليزي
الجمعة، 26 يونيو 2020 - 16:03
6/26/2020 4:03:22 PM
تصريحات لاعبي ليفربول بعد التتويج التاريخي بالدوري الإنجليزي
في الجول مومنتس - لعبة الحظ تبتسم إلى ليفربول وكلوب أخيرا بعد العناد
ترينت أرنولد كان شاهدا على الرحلة.. من ضياع الحلم إلى تتويج ليفربول بالدوري
ليفربول
الدوري الإنجليزي
يورجن كلوب
في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
أرقام تاريخية كسرها ليفربول وأخرى إعجازية يستطيع تحطيمها في رحلة تتويجه بالدوري الإنجليزي
8 دقيقة |
ليفربول البطل
شراكة تاريخية؟ تقرير أرجنتيني: رونالدينيو يريد اللعب في فريق مارادونا
9 دقيقة |
أوروبا
قائمة برشلونة – 8 شبان لتعويض الغيابات أمام سيلتا
28 دقيقة |
أوروبا
30 عاما و239 لاعبا ومليار و47 مليونا.. لملاحقة اللقب الـ 19
56 دقيقة |
ليفربول البطل
تقارير: أشرف حكيمي وافق على الانضمام لـ إنتر.. المحادثات متقدمة للغاية مع مدريد
56 دقيقة |
أوروبا
اختبار في الجول - هل تعرف ليفربول جيدا؟
ساعة |
الدوري الإنجليزي
قائد ليفربول: كلوب غير كل شيء منذ أول يوم.. أتمنى أن نستمر في تحقيق المزيد من الألقاب
ساعة |
الدوري الإنجليزي
خلف كواليس ليفربول – لماذا ستستمر سيطرة الريدز على كرة القدم في إنجلترا وأوروبا
ساعة |
ليفربول البطل
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
أرقام تاريخية كسرها ليفربول وأخرى إعجازية يستطيع تحطيمها في رحلة تتويجه بالدوري الإنجليزي
خلف كواليس ليفربول – لماذا ستستمر سيطرة الريدز على كرة القدم في إنجلترا وأوروبا
اختبار في الجول - هل تعرف ليفربول جيدا؟
تقارير: أشرف حكيمي وافق على الانضمام لـ إنتر.. المحادثات متقدمة للغاية مع مدريد
30 عاما و239 لاعبا ومليار و47 مليونا.. لملاحقة اللقب الـ 19
الأكثر مشاهدة
1
اتحاد الكرة يعلن 6 حالات إيجابية بفيروس كورونا في الدوري المصري
2
حبس محمود حمد لاعب المصري 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة الشروع في القتل
3
مرتضى منصور: ما قيل عن عبد الغني كذب.. ونطلب مقابلة رئيس الوزراء
4
مصدر بالأهلي يوضح لـ في الجول سبب استبعاد عاشور من المسحات عكس فتحي
قد ينال إعجابك