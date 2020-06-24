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وزير الرياضة: استكمال المسابقات طبقا لقرار مجلس الوزراء
الأربعاء، 24 يونيو 2020 - 23:23
6/24/2020 11:23:24 PM
وزير الرياضة: استكمال المسابقات طبقا لقرار مجلس الوزراء
وزير الرياضة
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