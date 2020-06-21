الونش يدافع عن شيكابالا وطارق حامد بسبب أحداث السوبر المصري

الأحد، 21 يونيو 2020 - 02:18

6/21/2020 2:18:03 AM الونش يدافع عن شيكابالا وطارق حامد بسبب أحداث السوبر المصري
عودة النشاط
نرشح لكم
أخر الأخبار
المصري: لابد من وضع لائحة كورونا.. والأفضل بدنيا سيتفوق على الأفضل فنيا 7 ساعة | الدوري المصري
الونش: هتاف جمهور الأهلي ضد شيكابالا كان من أسباب فوزنا بالسوبر.. ولا أقبل ما حدث مع وليد سليمان 7 ساعة | الدوري المصري
نادي مصر يؤجل تدريباته لأجل غير مسمى.. ويتبرع بـ "المسحات الطبية المجانية" 7 ساعة | الدوري المصري
هوجو بروس: لم أصدق أن أتوج بطلا لقارة بأكملها.. وكنت محبطا بعد فشل مفاوضات الزمالك 8 ساعة | إفريقيا
مرتضى منصور: مفاجأة سارة لجماهير الزمالك خلال 48 ساعة 8 ساعة | الدوري المصري
طلعت يوسف يكشف كيفية عودة المحترفين: الأمر يشبه الميكروباص 8 ساعة | الدوري المصري
رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة يوضح إجراءات المسحة الطبية للأندية ضد كورونا 8 ساعة | الدوري المصري
أسينسيو يكشف ما أخبره به زيدان قبل دخوله الملعب 8 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير يوناني: أزمة جديدة لـ عمرو وردة بسبب مراسلة صحفية 2 رسائل نارية من مرتضى لـ وزير الرياضة: لن نستكمل الدوري.. القرار لنا ولا مشكلة في تتويج الأهلي 3 مرتضى منصور: وقعنا صفقتين لـ الزمالك من العيار الثقيل 4 مرتضى منصور: أوافق على فوز الأهلي بلقب الدوري.. والشيشيني استقال خوفا من كورونا
قد ينال إعجابك