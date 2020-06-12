30 عاما على تعادل مصر التاريخي مع هولندا في كأس العالم 1990

الجمعة، 12 يونيو 2020 - 11:09

6/12/2020 11:09:05 AM

30 عاما على تعادل مصر التاريخي مع هولندا في كأس العالم 1990