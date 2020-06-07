محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
منتخب مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
حمادة صدقي: عماد متعب طلب مغادرة أمم إفريقيا 2006 بعد لقاء ليبيا
الأحد، 07 يونيو 2020 - 22:27
6/7/2020 10:27:51 PM
حمادة صدقي: عماد متعب طلب مغادرة أمم إفريقيا 2006 بعد لقاء ليبيا
حمادة صدقي: يوجد لوائح للدوري واللوائح لا تتيح تتويج الأهلي بالدوري في حالة الإلغاء
مستشار الأهلي القانوني السابق يوضح تفاصيل استقالته
مرتضى منصور يهاجم إدارة الأهلي
حمادة صدقي
منتخب مصر
عماد متعب
نرشح لكم
أخر الأخبار
خالد مهدي يرد على العشري عبر في الجول: المصري طلب عامر عامر بالفعل
3 دقيقة |
الدوري المصري
الإسماعيلي يرسل طلبا للفيفا بسرعة إجراء انتخابات اتحاد الكرة
59 دقيقة |
الدوري المصري
طارق العشري يكشف لـ في الجول حقيقة تفاوض المصري مع عامر عامر وعبد المنصف
ساعة |
الدوري المصري
صدقي: متعب طلب عدم إكمال أمم إفريقيا 2006 بعد أول مباراة
ساعة |
منتخب مصر
حمادة صدقي: لا يوجد لائحة تتوج الأهلي بالدوري في حالة الإلغاء.. فارق النقاط يمكن تعويضه
2 ساعة |
الدوري المصري
كرة سلة - أحمد الصباغ يجدد تعاقده مع الاتحاد
2 ساعة |
رياضات أخرى
بي بي سي: إيجابية عينة لاعبان في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي
2 ساعة |
الدوري الإنجليزي
ذا صن: يونايتد يقترب من ضم ساؤول
2 ساعة |
الدوري الإنجليزي
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
صدقي: متعب طلب عدم إكمال أمم إفريقيا 2006 بعد أول مباراة
الإسماعيلي يرسل طلبا للفيفا بسرعة إجراء انتخابات اتحاد الكرة
طارق العشري يكشف لـ في الجول حقيقة تفاوض المصري مع عامر عامر وعبد المنصف
حمادة صدقي: لا يوجد لائحة تتوج الأهلي بالدوري في حالة الإلغاء.. فارق النقاط يمكن تعويضه
علي عفيفي.. اكتشاف هاني رمزي من القسم الثالث وهدف في مئوية الاتحاد السكندري
الأكثر مشاهدة
1
مرتضى يرد على بيان الأهلي بـ 10 رسائل نارية: تحملنا ما لا يتحمله بشر وكيف ستعيدون هدايا آل الشيخ
2
5 قرارات نارية لمجلس الأهلي: رفع اسم آل الشيخ من قائمة الرؤساء الشرفيين.. وإلغاء استثناءات عاشور
3
الرسالة الأخيرة من تركي آل الشيخ: بعد استرجاع الأموال أساهم بكامل المبلغ لصندوق تحيا مصر
4
حسام عاشور: قررت التراجع عن اعتزال كرة القدم.. امتلك عرضين وشكرا لـ تركي آل الشيخ
قد ينال إعجابك