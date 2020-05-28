محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
هل أراد مورينيو ضم أبو تريكة ؟ وكيف كان لتريكة أن يشارك في ثلاثية إنتر ميلان التاريخية
الخميس، 28 مايو 2020 - 13:51
5/28/2020 1:51:41 PM
هل أراد مورينيو ضم أبو تريكة ؟ وكيف كان لتريكة أن يشارك في ثلاثية إنتر ميلان التاريخية
مورينيو
أبو تريكة
إنتر
نرشح لكم
أخر الأخبار
إصابة مدرب المحلة السابق بفيروس كورونا
23 دقيقة |
مصر
بي بي سي: الدوري الإنجليزي يعود بقمة أرسنال مع مانشستر سيتي
36 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
جنش.. من بديل محتمل لـ أبو السعود في الأهلي إلي حارس دولي مع الزمالك
54 دقيقة |
مصر
تليجراف: أندية الدوري الإنجليزي تريد عودة المسابقة يوم 19 يونيو
ساعة |
الدوري الإنجليزي
تأكد إصابة محمود سعد بفيروس كورونا.. الحالة مستقرة والعزل بالمنزل
ساعة |
مصر
معلق لقاء مصر وإيطاليا: تارديللي دائما ما أشاد بأبو تريكة.. ومتابعة مورينيو له تعكس قدراته
2 ساعة |
مصر
صحفي تايمز لـ في الجول: مع النادي والبيئة المناسبتان.. كان أبو تريكة سيصبح ظاهرة في أوروبا
2 ساعة |
أوروبا
رسميا - استئناف الدوري الأسترالي منتصف يوليو
3 ساعة |
آسيا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
تأكد إصابة محمود سعد بفيروس كورونا.. الحالة مستقرة والعزل بالمنزل
بي بي سي: الدوري الإنجليزي يعود بقمة أرسنال مع مانشستر سيتي
إصابة مدرب المحلة السابق بفيروس كورونا
جنش.. من بديل محتمل لـ أبو السعود في الأهلي إلي حارس دولي مع الزمالك
تليجراف: أندية الدوري الإنجليزي تريد عودة المسابقة يوم 19 يونيو
الأكثر مشاهدة
1
مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي
2
في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن
3
الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك
4
اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟
قد ينال إعجابك