هل أراد مورينيو ضم أبو تريكة ؟ وكيف كان لتريكة أن يشارك في ثلاثية إنتر ميلان التاريخية

الخميس، 28 مايو 2020 - 13:51

5/28/2020 1:51:41 PM

هل أراد مورينيو ضم أبو تريكة ؟ وكيف كان لتريكة أن يشارك في ثلاثية إنتر ميلان التاريخية