المعلق محمد بركات يتحدث عن لحظات سعادة تاريخية بصوته لا تنساها جماهير الأهلي والزمالك

الجمعة، 22 مايو 2020 - 15:33

5/22/2020 3:33:36 PM المعلق محمد بركات يتحدث عن لحظات سعادة تاريخية بصوته لا تنساها جماهير الأهلي والزمالك
بي إن سبورتس محمد بركات الأهلي الزمالك
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