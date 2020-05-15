كيف يرى نادر السيد فترته مع الأهلي؟ ولماذا عمل في قناة النادي رغم زملكاويته؟

الجمعة، 15 مايو 2020 - 16:32

5/15/2020 4:32:02 PM كيف يرى نادر السيد فترته مع الأهلي؟ ولماذا عمل في قناة النادي رغم زملكاويته؟
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