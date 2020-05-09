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هشام حنفي: لاعبو الأهلي تآمروا علي لكي أرحل.. وشجاري مع جوزيه الدليل
السبت، 09 مايو 2020 - 20:06
5/9/2020 8:06:33 PM
هشام حنفي: لاعبو الأهلي تآمروا علي لكي أرحل.. وشجاري مع جوزيه الدليل
هشام حنفي يكشف تفاصيل انضمامه لنادي الزمالك 3 أيام.. وسر مكالمة الخطيب
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