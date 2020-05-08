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أحمد سليمان يكشف لأول مرة كواليس التعاقد مع أيمن حفني بعد توقيعه للأهلي
الجمعة، 08 مايو 2020 - 19:20
5/8/2020 7:20:00 PM
أحمد سليمان يكشف لأول مرة كواليس التعاقد مع أيمن حفني بعد توقيعه للأهلي
أحمد سليمان يكشف كواليس حسم صفقة ثلاثي اتحاد الشرطة معروف ودويدار وخالد قمر
أحمد سليمان: لولا التزوير لفزت على مرتضى في انتخابات الزمالك
أحمد سليمان يرد على "هل كان ستار لممدوح عباس في انتخابات الزمالك؟"
الزمالك
الأهلي
أحمد سليمان
أيمن حفني
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