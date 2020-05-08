أحمد سليمان يكشف كواليس حسم صفقة ثلاثي اتحاد الشرطة معروف ودويدار وخالد قمر

الجمعة، 08 مايو 2020 - 19:18

5/8/2020 7:18:25 PM أحمد سليمان يكشف كواليس حسم صفقة ثلاثي اتحاد الشرطة معروف ودويدار وخالد قمر
خالد قمر الزمالك اتحاد الشرطة معروف يوسف أحمد سليمان
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