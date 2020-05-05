فيديو في الجول - ماذا يقصد معلقي الراديو حين يقولون "الكورة في مربع 7"؟

الثلاثاء، 05 مايو 2020 - 22:53

5/5/2020 10:53:53 PM

فيديو في الجول - ماذا يقصد معلقي الراديو حين يقولون "الكورة في مربع 7"؟