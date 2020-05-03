بلال: لو عاد بي الزمن لما اعترضت على قرارات المدربين

الأحد، 03 مايو 2020 - 21:16

5/3/2020 9:16:40 PM بلال: لو عاد بي الزمن لما اعترضت على قرارات المدربين
أحمد بلال
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيان رسمي - اتحاد الكرة: لم يكن أمامنا سوى الإقدام على المطالبة بفسخ التعاقد مع بريزنتيشن 16 دقيقة | الدوري المصري
أيمن عبد العزيز: يوما ما سأترشح لرئاسة نادي الزمالك 39 دقيقة | الدوري المصري
8 فرق ترفض استكمال الدوري الإنجليزي لعدم تكافؤ الفرص 47 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: رونالدو عالق في ماديرا وغير قادر على السفر لإيطاليا ساعة | أوروبا
ماتيراتزي يكشف الحوار الكامل مع زيدان قبل النطحة الشهيرة ساعة | أوروبا
مركز اضطراري – شريف عبد الفضيل.. ونظرية حسام البدري ساعة | تقرير في الجول
رونالد كومان يتعرض لأزمة قلبية وينقل إلى المستشفى ساعة | أوروبا
اختبار في البيت - هل يمكنك التعرف على الهدافين التاريخيين لمنتخبات بلادهم؟ ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أمير مرتضى: لم نضع عاشور في حساباتنا.. والأهلي وافق على انتقال أجايي مقابل أحمد الشناوي 2 موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 3 جدو: صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. وأتمنى لو أمكنني تغيير حدث توقيعي للزمالك 4 موزاييك: حكم بالسجن ضد حمدي النقاز
قد ينال إعجابك