محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أحمد بلال يرد: لماذا اصطدم بكثير من مدربي الأهلي
الأحد، 03 مايو 2020 - 21:14
5/3/2020 9:14:38 PM
أحمد بلال يرد: لماذا اصطدم بكثير من مدربي الأهلي
أحمد بلال
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيان رسمي - اتحاد الكرة: لم يكن أمامنا سوى الإقدام على المطالبة بفسخ التعاقد مع بريزنتيشن
16 دقيقة |
الدوري المصري
أيمن عبد العزيز: يوما ما سأترشح لرئاسة نادي الزمالك
39 دقيقة |
الدوري المصري
8 فرق ترفض استكمال الدوري الإنجليزي لعدم تكافؤ الفرص
47 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
تقرير: رونالدو عالق في ماديرا وغير قادر على السفر لإيطاليا
ساعة |
أوروبا
ماتيراتزي يكشف الحوار الكامل مع زيدان قبل النطحة الشهيرة
ساعة |
أوروبا
مركز اضطراري – شريف عبد الفضيل.. ونظرية حسام البدري
ساعة |
تقرير في الجول
رونالد كومان يتعرض لأزمة قلبية وينقل إلى المستشفى
ساعة |
أوروبا
اختبار في البيت - هل يمكنك التعرف على الهدافين التاريخيين لمنتخبات بلادهم؟
ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
بيان رسمي - اتحاد الكرة: لم يكن أمامنا سوى الإقدام على المطالبة بفسخ التعاقد مع بريزنتيشن
فيلم في الجول – أحمد حسن "الحريف".. ليس مجرد لاعب ارتكاز
هدف لا ينسى - عبد الواحد يباغت الترجي بتسديدة غير عادية
اختفوا في ظروف غامضة - محمد القط.. صاحب مثلث رعب البلدية ولاعب الزمالك الذي اعتزل "بسبب النصب"
حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ النقاز في السجن.. وخطوة من النجم الساحلي تجاه اللاعب
الأكثر مشاهدة
1
أمير مرتضى: لم نضع عاشور في حساباتنا.. والأهلي وافق على انتقال أجايي مقابل أحمد الشناوي
2
موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا
3
جدو: صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. وأتمنى لو أمكنني تغيير حدث توقيعي للزمالك
4
موزاييك: حكم بالسجن ضد حمدي النقاز
قد ينال إعجابك