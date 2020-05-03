محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
أحمد عادل عبد المنعم: لو الحضري كمّل في الأهلي كان في أجيال مش هاتشوف الكورة
الأحد، 03 مايو 2020 - 00:49
5/3/2020 12:49:05 AM
أحمد عادل عبد المنعم: لو الحضري كمّل في الأهلي كان في أجيال مش هاتشوف الكورة
زي النهارده - برشلونة يسحق ريال مدريد 6-2
حالات تحكيمية نادرة - ممنوع إعادة الكرات الجدلية في شاشة الملعب.. فما قرار الحكم إذا شاهد اللقطة؟
أسامة حسن يروي تفاصيل إثبات زملكاويته في ليلة دوري سيد عبد النعيم التاريخية
15 عاما مرت منذ هدف ميسي الأول مع برشلونة
أحمد عادل عبد المنعم
خيمة في الجول
نرشح لكم
أخر الأخبار
رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد التونسي: حددنا مشروعان لعودة الدوري.. ولم تطرح الأندية فكرة إنهاء الموسم
33 دقيقة |
إفريقيا
بن ذكري: تعاقدي مع الزمالك مر على 3 مراحل.. وفلافيو وتريكة أصعب من واجهت
42 دقيقة |
الدوري المصري
وسام العابدي: الزمالك قادر على العودة لمنصات التتويج الإفريقية
48 دقيقة |
إفريقيا
اتحاد الكرة: كان هناك اقتراحا بتصميم شعار خاص للدوري والكأس
ساعة |
الدوري المصري
وزير الرياضة: عودة الدوري من عدمها مرتبط بدراسة كافة الاحتمالات.. وفيفا يحسم مصير اللجنة الخماسية
ساعة |
الدوري المصري
نائب رئيس اللجنة الخماسية: مستعدون لعودة الدوري إذا قررت الدولة ذلك
ساعة |
الدوري المصري
فوت 20 – كيف تكون فريقك الإسباني بـ50 ألف "كوين"
2 ساعة |
لعبة في الجول
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نتحدث عن إلغاء الدوري مع الوزير.. وجهزنا الرد على كاف
3 ساعة |
مصر
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: لم نتحدث عن إلغاء الدوري مع الوزير.. وجهزنا الرد على كاف
في الجول يكشف - 6 ملاعب مقترحة لإقامة مباريات الدوري في حالة استئناف المسابقة
نائب رئيس اللجنة الخماسية: مستعدون لعودة الدوري إذا قررت الدولة ذلك
الأهلي: 6 أسباب تجعل استئناف النشاط الرياضي ضرورة
فوت 20 – كيف تكون فريقك الإسباني بـ50 ألف "كوين"
الأكثر مشاهدة
1
أمير مرتضى: لم نضع عاشور في حساباتنا.. والأهلي وافق على انتقال أجايي مقابل أحمد الشناوي
2
موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا
3
جدو: صلاح الأفضل في تاريخ مصر.. وأتمنى لو أمكنني تغيير حدث توقيعي للزمالك
4
موزاييك: حكم بالسجن ضد حمدي النقاز
قد ينال إعجابك