أحمد عادل عبد المنعم: لو الحضري كمّل في الأهلي كان في أجيال مش هاتشوف الكورة

الأحد، 03 مايو 2020 - 00:49

5/3/2020 12:49:05 AM

أحمد عادل عبد المنعم: لو الحضري كمّل في الأهلي كان في أجيال مش هاتشوف الكورة