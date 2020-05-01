15 عاما مرت منذ هدف ميسي الأول مع برشلونة

الجمعة، 01 مايو 2020 - 22:27

5/1/2020 10:27:02 PM 15 عاما مرت منذ هدف ميسي الأول مع برشلونة
ميسي برشلونة
نرشح لكم
أخر الأخبار
أديبايور: صلاح وماني لم يستحقا الفوز بأفضل لاعب في إفريقيا.. يجب أن يتواجدا داخل القارة 6 دقيقة | إفريقيا
سعفان الصغير لـ في الجول: من الصعب استئناف الدوري.. يجب دراسة القرارات وإلا 33 دقيقة | الدوري المصري
حارس إنجلترا السابق: كابيللو قلل من احترامي أثناء مخاض زوجتي 40 دقيقة | أوروبا
سان جيرمان يعلن مبابي هدافا للدوري ودي ماريا أفضل ممرر حاسم 49 دقيقة | أوروبا
تياجو سيلفا: هذا أغرب لقب أفوز به في مسيرتي 55 دقيقة | أوروبا
تحت الأضواء – عمرو الصفتي: تعمدت "ضرب" بركات.. الأهلي فاوضني وما حدث من بعض جمهور الزمالك غريب ساعة | لعبة في الجول
ضربة قوية للدوري الألماني؟ كولن يعلن تسجيل 3 حالات إيجابية بـ كورونا 2 ساعة | أوروبا
أجويرو: أغلب لاعبي الدوري الإنجليزي خائفين من عودة النشاط الرياضي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 2 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي 3 موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 4 أمير مرتضى: لم نضع عاشور في حساباتنا.. والأهلي وافق على انتقال أجايي مقابل أحمد الشناوي
قد ينال إعجابك