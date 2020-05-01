حالات تحكيمية نادرة - ما قرار الحكم إذا رفض أحد اللاعبين الخروج بعد استبداله؟

الجمعة، 01 مايو 2020 - 16:09

5/1/2020 4:09:42 PM حالات تحكيمية نادرة - ما قرار الحكم إذا رفض أحد اللاعبين الخروج بعد استبداله؟
حالات تحكيمية نادرة جمال الغندور تشيلسي كيبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بيان رسمي - الدوري الإنجليزي: جميع الأندية ترغب في استكمال الموسم.. ندرس الخطوات ولكن 3 دقيقة | أوروبا
الاتحاد الإنجليزي يتهم كيران تريبيير بخرق قواعد المراهنة 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كروتوني يفكر في معاقبة ماكسي لوبيز بسبب تصريحاته ضد رئيس لاتسيو 39 دقيقة | أوروبا
مركز اضطراري - إسلام الشاطر.. القيادة وجوزيه وتصنيف اللاعبين 47 دقيقة | تقرير في الجول
حالات تحكيمية نادرة - ما قرار الحكم إذا رفض أحد اللاعبين الخروج رغم استبداله؟ ساعة | تقرير في الجول
سيتيين: لاوتارو لاعب كبير وبرشلونة مهتم دائما باللاعبين الكبار ساعة | أوروبا
اختفوا في ظروف غامضة - سعيد قطة.. بداية من الأهلي ونهاية مع "مذبحة" ميدو في الزمالك ساعة | الدوري المصري
تقرير: ليفربول تواصل مع نابولي بشأن كوليبالي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري 2 رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي 3 موسيماني: لماذا علينا أن نبيع سيرينو لـ الأهلي؟ وهذا رأيي إذا كان نهائي الأبطال مصريا 4 أمير مرتضى: لم نضع عاشور في حساباتنا.. والأهلي وافق على انتقال أجايي مقابل أحمد الشناوي
قد ينال إعجابك