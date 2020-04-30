أدم حجاج جامع كرات الزمالك يحكي عن مواقفه مع الخصوم.. وما حدث أمام الترجي

الخميس، 30 أبريل 2020 - 12:14

4/30/2020 12:14:10 PM أدم حجاج جامع كرات الزمالك يحكي عن مواقفه مع الخصوم.. وما حدث أمام الترجي
في الدوري أدم حجاج الزمالك
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