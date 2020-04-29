حالات تحكيمية نادرة - ماذا لو نزل أحد المشجعين للملعب ومنع الكرة من دخول الشباك؟

الأربعاء، 29 أبريل 2020 - 14:44

4/29/2020 2:44:37 PM

حالات تحكيمية نادرة - ماذا لو نزل أحد المشجعين للملعب ومنع الكرة من دخول الشباك؟