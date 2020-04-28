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حالات تحكيمية نادرة - ماذا لو ألقت الجماهير بالونة واصطمت فيها الكرة وسكنت الشباك؟
الثلاثاء، 28 أبريل 2020 - 20:07
4/28/2020 8:07:00 PM
حالات تحكيمية نادرة - ماذا لو ألقت الجماهير بالونة واصطمت فيها الكرة وسكنت الشباك؟
حالات تحكيمية نادرة - هل يغطي المدافع المصاب خارج الملعب التسلل؟
جمال الغندور
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