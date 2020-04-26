محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
الدوري المصري
الرئيسية
نظرة عامة
الترتيب
مباريات
الهدافون
أخبار
فيديوهات
ألبومات
فينجادا يوجه رسالة عبر في الجول لجماهير الزمالك
الأحد، 26 أبريل 2020 - 13:41
4/26/2020 1:41:52 PM
فينجادا يوجه رسالة عبر في الجول لجماهير الزمالك
كوميك بوك في الجول - إرث آيرتون سينا الذي غير الفورملا 1 للأبد
رسالة من بونفرير إلى جمهور الأهلي
ضياء السيد يكشف كيف يتعامل مع أولاده الزملكاوية
الزمالك
فينجادا
نرشح لكم
أخر الأخبار
لايف في الجول – ميدو يكشف عن ندم بسبب الاتحاد السكندري.. و"هذا كان أفضل جهاز للمنتخب"
7 دقيقة |
منتخب مصر
لايف في الجول - ميدو: أرى أن الدوري سيعود 1 يونيو.. عانيت من إقامة أمم إفريقيا في يناير
21 دقيقة |
مصر
فيديو في الجول - سر تسمية يوفنتوس بـ "أصحاب السنام" ورد الجماهير على سخرية المنافسين
24 دقيقة |
أوروبا
لاعبو أستون فيلا يقررون تخفيض رواتبهم.. ووضع منشأت النادي لمحاربة كورونا
25 دقيقة |
الدوري الإنجليزي
اختفوا في ظروف غامضة - عبد الله الديب.. بديل السقا الذي لم يلعب أي مباراة مع الأهلي
ساعة |
الدوري المصري
صدمة لـ دروجبا بسبب اللاعبين السابقين في كوت ديفوار
2 ساعة |
إفريقيا
المصري لـ في الجول: نحتاج من شهر ونصف لشهرين لاستعادة اللياقة.. ووضعنا مختلف عن هولندا
2 ساعة |
الدوري المصري
المصري يوضح حقيقة طلب الزمالك لضم وادي والعراقي
2 ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
اختفوا في ظروف غامضة - عبد الله الديب.. بديل السقا الذي لم يلعب أي مباراة مع الأهلي
لايف في الجول – ميدو يكشف عن ندم بسبب الاتحاد السكندري.. و"هذا كان أفضل جهاز للمنتخب"
فيديو في الجول - سر تسمية يوفنتوس بـ "أصحاب السنام" ورد الجماهير على سخرية المنافسين
أجانب منسيون – حوار في الجول.. فينجادا: الزمالك كان أهم من حسام حسن
فريقي المفضل – جيرو يقود أصحاب المركز الـ14 للفوز بالدوري
الأكثر مشاهدة
1
أسامواه: أشعر بالذنب كل ليلة.. أتمنى لو يعود الزمن لأصلح ما جرى أمام مصر وأوروجواي
2
أجانب منسيون – حوار في الجول.. بونفرير: الأهلي تلقى أوامر بخسارة الدوري
3
صلاح محسن: محمد صلاح أخبرني برغبة ليفربول في التعاقد معي ولكن
4
رحلتي في إفريقيا – موسمياني لـ في الجول: رباعي الأهلي والزمالك هو المفضل لدي.. وهذا حلمي
قد ينال إعجابك