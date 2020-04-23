محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
رياضات أخرى
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
إسماعيل أحمد يكشف سبب اعتزاله الدولي "مفيش اهتمام بالمنتخب"
الخميس، 23 أبريل 2020 - 18:45
4/23/2020 6:45:02 PM
إسماعيل أحمد يكشف سبب اعتزاله الدولي "مفيش اهتمام بالمنتخب"
كرة سلة
إسماعيل أحمد
نرشح لكم
أخر الأخبار
الحضري: أمر واحد ينقص صلاح ليكون الأفضل في تاريخ مصر
2 ساعة |
الدوري المصري
الحضري: جوزيه وحسن حمدي اتفقا على عدم عودتي للأهلي
2 ساعة |
الدوري المصري
الخطيب في كلمته احتفالا بمرور 113 عاما على تأسيس الأهلي: أشكر كل الجمهور والإدارات السابقة
3 ساعة |
الدوري المصري
حوار - أمادو دياوارا: استحممت في منزل أحد أصدقائي خوفا من والدي بسبب كرة القدم.. وأدين لـ ساري بالكثير
3 ساعة |
أوروبا
خبر في الجول – غرامة 300 ألف دولار على الاتحاد السكندري من فيفا
3 ساعة |
الدوري المصري
جيوفاني ألبر يرد على "سرقة القرن": إذا تواجدت تقنية الفيديو لن يُحتسب الهدف
3 ساعة |
أمريكا
نيمار: عدم معرفتي بموعد عودة النشاط الكروي تصيبني بالأرق
3 ساعة |
أوروبا
مدافع أرجنتيني يكشف تواضع ميسي: قال لي ماذا تفعل تشاكو؟
4 ساعة |
أوروبا
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
قالوا عن ميسي لـ في الجول: أسرع من الصوت.. يشاهد المباراة من السماء
الحضري: أمر واحد ينقص صلاح ليكون الأفضل في تاريخ مصر
خبر في الجول – غرامة 300 ألف دولار على الاتحاد السكندري من فيفا
مصدر من الإسماعيلي لـ في الجول: تخفيض مرتبات جوميز والجهاز الفني بنسبة من 30% إلى 40%
أحمد سمير: رفضت مرسيليا من أجل الزمالك ولا أغل أمامه.. وأتشرف بانتمائي للنادي
الأكثر مشاهدة
1
أسامواه: أشعر بالذنب كل ليلة.. أتمنى لو يعود الزمن لأصلح ما جرى أمام مصر وأوروجواي
2
بعد قرار فيفا.. الأهلي يشكو عبد الله السعيد مجددا لاتحاد الكرة
3
عبد ربه: لو تواجد صلاح مع الجيل الذهبي لما تأهلنا للمونديال.. وهذا رأيي في السولية وطارق حامد
4
ناشئ الأهلي لـ في الجول: فخور بترشيحي لخلافة فتحي.. واستفدت من التدرب مع فايلر
قد ينال إعجابك