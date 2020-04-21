عادل مصطفى يسترجع تفاصيل إصابته بـ "شلل كامل"

الثلاثاء، 21 أبريل 2020 - 00:22

4/21/2020 12:22:35 AM عادل مصطفى يسترجع تفاصيل إصابته بـ "شلل كامل"
عادل مصطفى الأهلي
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