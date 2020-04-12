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بيراميدز يكشف مصير ثلاثي الفريق ورغبة ضم إكرامي
الأحد، 12 أبريل 2020 - 01:03
4/12/2020 1:03:11 AM
بيراميدز يكشف مصير ثلاثي الفريق ورغبة ضم إكرامي
في الدوري
بيراميدز
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رسميا - بيراميدز يعلن تعاقده مع أحمد فتحي
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مدير تعاقدات بيراميدز يكشف مصير رجب بكار وعمر جابر والشناوي.. ورغبة ضم إكرامي
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