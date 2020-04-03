ماذا حدث في أول كلاسيكو خاضه زيدان كمدرب لـ ريال مدريد؟

الجمعة، 03 أبريل 2020 - 18:04

4/3/2020 6:04:17 PM

ماذا حدث في أول كلاسيكو خاضه زيدان كمدرب لـ ريال مدريد؟