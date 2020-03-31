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فايلر: سلوك بعض الاعبين بعد مباراة السوبر أحزنني بشدة
الثلاثاء، 31 مارس 2020 - 12:16
3/31/2020 12:16:27 PM
فايلر: سلوك بعض الاعبين بعد مباراة السوبر أحزنني بشدة
فايلر يجيب عن: هل طلب التعاقد مع أحمد الشناوي؟
فايلر : لا توجد أي مشكلة مع عبد الحفيظ ولا صحة لما يتردد في هذا الشأن
فايلر يكشف كواليس عدم التجديد لحسام عاشور وإكرامي
فايلر
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مصدر مقرب من فتحي لـ في الجول: هذه تفاصيل الخلاف المالي.. ورغبته الاستمرار في الأهلي
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