الحضري يتحدث عن عدم مصافحته وخلافه مع إكرامي والشناوي في معسكر المنتخب

الأحد، 29 مارس 2020 - 21:13

3/29/2020 9:13:44 PM

الحضري يتحدث عن عدم مصافحته وخلافه مع إكرامي والشناوي في معسكر المنتخب