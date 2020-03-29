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تعليق عصام الحضري على محمد الشناوي "مفيش حارس يقدر يقعدني غير ربنا"
الأحد، 29 مارس 2020 - 21:08
3/29/2020 9:08:49 PM
تعليق عصام الحضري على محمد الشناوي "مفيش حارس يقدر يقعدني غير ربنا"
عصام الحضري: لم أعلن اعتزالي كرة القدم حتى الآن وأقدر ألعب
حوار في الجول مع علاء عبد العال مدرب الداخلية السابق
حوار في الجول مع عماد النحاس نجم الأهلي والإسماعيلي السابق
عصام الحضري
محمد الشناوي
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