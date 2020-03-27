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حوار في الجول مع عماد النحاس نجم الأهلي والإسماعيلي السابق
الجمعة، 27 مارس 2020 - 12:00
حوار في الجول مع جمال حمزة نجم الزمالك السابق
عماد السيد: جروس توقع إصابتي قبل وقوعها.. وكثيرا ما كان يتوقع أشياء وتحدث
رمضان صبحي يوجه رسالة مؤثرة لعاشور وإكرامي: النوعية دي لن تتتكرر
الأهلي
الإسماعيلي
منتخب مصر
عماد النحاس
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