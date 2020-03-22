محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
المحترفون
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
تريزيجيه يؤكد استمراره في أستون فيلا
الأحد، 22 مارس 2020 - 10:37
كوميك بوك في الجول - تشابي ألونسو عنوان الأناقة في كرة القدم
أنا أخطر خطير (7) - أحمد عيد يتحدث عن فترة ما بعد الزمالك.. مع المصري وطلائع الجيش حتى الاعتزال
أخطر خطير (6) - أحمد عيد يكشف تعليمات حسن شحاتة قبل لقاء الجزائر وسبب الخسارة في أم درمان
أستون فيلا
تريزيجيه
نرشح لكم
أخر الأخبار
حكاية دونجا – عن اختيار الانتقال لـ أجا بدلا من الإسماعيلي.. واكتشاف نجل مدير الكرة بـ الأسيوطي
54 ثاتيه |
حكايات في الجول
رئيس سموحة ينفي لوزير الرياضة اعتزام النادي تسريح مدربي ولاعبي فرق الناشئين
10 دقيقة |
مصر
تأجيل قرعة أولمبياد طوكيو في كرة القدم
19 دقيقة |
مصر
الإسماعيلي لـ في الجول: لا نريد التواصل مع اللاعبين الأجانب قبل ظهور الرؤية تجاه الدوري
53 دقيقة |
الدوري المصري
وزير الرياضة يعلن: أحمد رمزي تبرع ببعض ممتلكاته لمواجهة كورونا في مصر
ساعة |
مصر
نادي المدينة المنورة لـ في الجول: إصابة مدرب حراس مرمى الفريق بـ كورونا
ساعة |
مصر
سكاي: لا حالات إيجابية جديدة لـ كورونا في يوفنتوس.. وموعد انتهاء الحظر للثلاثي المصاب
2 ساعة |
أوروبا
نادر شوقي لـ في الجول: تأجيل جلسة مفاوضات تجديد عقد أحمد فتحي
2 ساعة |
الدوري المصري
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
تأجيل قرعة أولمبياد طوكيو في كرة القدم
نادي المدينة المنورة لـ في الجول: إصابة مدرب حراس مرمى الفريق بـ كورونا
نادر شوقي لـ في الجول: تأجيل جلسة مفاوضات تجديد عقد أحمد فتحي
كارتيرون لـ في الجول: رفضت للتو عرضا يابانيا مغريا.. أريد دوري الأبطال مع الزمالك
حمدي فتحي يحدد موعد عودته للملاعب
الأكثر مشاهدة
1
رسالتان من الحضري لـ حسام عاشور وإكرامي
2
في الجول يكشف تفاصيل مشادة رمضان صبحي وبادجي قبل الصلح بينهما
3
في الجول يكشف كواليس قرارات الأهلي.. جلسات الخطيب وفايلر و4 عروض لعاشور
4
اتحاد الكرة: نستهدف استئناف الدوري.. وهذا هو الأقرب في حالة إلغاء المسابقة
قد ينال إعجابك