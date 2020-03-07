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"الفارق هو المدرب".. سبورة في الجول - كيف قاد فايلر الأهلي لعبور عقبة صن داونز
السبت، 07 مارس 2020 - 23:12
سبورة في الجول - كيف نجح الزمالك في الخروج ببطاقة التأهل وتصعيب الأمور على هجوم الترجي
ملخص فوز مازيمبي على الرجاء 1-0 (دوري أبطال إفريقيا)
ملخص تعادل صن داونز والأهلي 1-1 (دوري أبطال إفريقيا)
ملخص خسارة الزمالك أمام الترجي والوصول لنصف نهائي دوري الأبطال
في إفريقيا
الأهلي
صن داونز
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