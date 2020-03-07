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سبورة في الجول - كيف نجح الزمالك في الخروج ببطاقة التأهل وتصعيب الأمور على هجوم الترجي
السبت، 07 مارس 2020 - 12:20
ملخص خسارة الزمالك أمام الترجي والوصول لنصف نهائي دوري الأبطال
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