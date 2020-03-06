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الذكرى 118 لتأسيس ريال مدريد
الجمعة، 06 مارس 2020 - 18:32
أخطر خطير (2) - سبب رحيل أحمد عيد عن الزمالك وتأخر عودته.. وموقف طريف لا ينساه مع فيريرا
أخطر خطير (1) - أحمد عيد يحكي قصة بدايته لكرة القدم في سن كبير
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