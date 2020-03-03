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سعفان الصغير يحكي عن كواليس انتقال عواد للزمالك وسبب غضبه من الكرة المصرية
الثلاثاء، 03 مارس 2020 - 20:05
الإسماعيلي
محمد عواد
سعفان الصغير
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