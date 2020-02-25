أهداف انتصار بايرن ميونيخ على تشيلسي 3-0 (دوري أبطال أوروبا)

الثلاثاء، 25 فبراير 2020 - 23:53

تشيلسي بايرن ميونيخ ليلة الأبطل
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