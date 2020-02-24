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ملخص فوز يونيون برلين على أينتراخت فرانكفورت 2-1 (الدوري الألماني)
الإثنين، 24 فبراير 2020 - 23:56
أهداف فوز ليفربول على وست هام 3-2 (الدوري الإنجليزي)
أهداف فوز أتليتكو مدريد على فياريال 3-1 (الدوري الإسباني)
أهداف فوز فولفسبورج على ماينتس 4-0 (الدوري الألماني)
أهداف فوز جالاتسراي على فنيربهاتشة 3-1 (الدوري التركي)
يونيون برلين
إينتراخت فرانكفورت
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