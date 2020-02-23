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حوار في الجول
الأحد، 23 فبراير 2020 - 21:02
سبورة في الجول - كيف قتل ريال مدريد غريمه برشلونة في الكلاسيكو
كوميك بوك في الجول - كريستيانو يسرد حكايته التي وجب علينا توثيقها
كوميك بوك في الجول - "اربطوا الأحزمة سوف تستمتعون بالرحلة" مع جوارديولا
فولفسبورج
ماينتس
الدوري الألماني
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