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ملخص فوز ليون على ميتز 2-0 (الدوري الفرنسي)
السبت، 22 فبراير 2020 - 00:00
ملخص وأهداف فوز نابولي على بريشيا 2-1 (الدوري الإيطالي)
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مصدر في اتحاد الكرة لـ في الجول: عقوبات السوبر ستكون استنادا على مقاطع الفيديو
فضل بلهجة حاسمة: كل من أخطأ في السوبر سيعاقب حتى أي مسؤول.. هذه كرامتنا
الزمالك: انتصرنا على الأهلي بسبب مشاركة كهربا.. واتحاد الكرة موافق على التأجيل ولكن
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