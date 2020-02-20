محتوى إخباري
الرئيسية
أخبار
مباريات
فانتازي في الجول
مسابقة التوقعات
الدوري المصري برعاية OPPO
فيديوهات
عدسات
آراء حرة
بطولات
الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا
كأس الكونفدرالية
الدوري الإنجليزي
دوري أبطال أوروبا
الدوري الإسباني
الدوري الإيطالي
الدوري الألماني
الدوري الفرنسي
الدوري الأوروبي
كل البطولات
أقسام
مصر
أوروبا
الدوري المصري
دوري أبطال أوروبا
المحترفون
السعودية
رياضات أخرى
إفريقيا
منتخب مصر
الوطن العربي
أمريكا
آسيا
فيديوهات رائجة
الدوري الإنجليزي
حلم طوكيو 2020
أقسام خاصة
تقرير في الجول
تحليل في الجول
وثائقي في الجول
في الجول كلاسيك
كتاب في الجول
حكايات في الجول
لعبة في الجول
مصر
أخبار
مباريات
فيديوهات
صور
الدوري المصري برعاية OPPO
Menu
مصر
الرئيسية
أخبار
فيديوهات
ألبومات
شجار لاعبي الأهلي والزمالك عقب نهاية السوبر المصري
الخميس، 20 فبراير 2020 - 21:38
ركلات الترجيح وفوز الزمالك على الأهلي 4-3 في السوبر المصري
مناوشات طارق حامد وكهربا في السوبر المصري
أول ظهور لتقنية الفيديو في بطولة منظمة من الاتحاد المصري
الأهلي
الزمالك
السوبر المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أرقام في الجول - ساسي.. فعل كل شيء دفاعيا وهجوميا
15 دقيقة |
مصر
مدرب إيبار عن ميسي: هذا الوغد يرتاح خلال المباريات
29 دقيقة |
أوروبا
أرقام في الجول – جيرالدو في 87 دقيقة.. نشاط كبير دون فاعلية
52 دقيقة |
مصر
أسامة عرابي لـ في الجول: ألوم فايلر فقط على عدم الدفع بـ وليد سليمان
54 دقيقة |
مصر
المصري لـ في الجول: 100 ألف جنيه غرامة على كل لاعب
ساعة |
مصر
شوقي غريب لـ في الجول: نواجه الأرجنتين استعدادا للأولمبياد
ساعة |
مصر
التعليقات
برجاء تفعيل الJavaScript لتتمكن من رؤية التغليقات من
Disqus.
أرقام في الجول - ساسي.. فعل كل شيء دفاعيا وهجوميا
أرقام في الجول – جيرالدو في 87 دقيقة.. نشاط كبير دون فاعلية
اتحاد الكرة: سنتخذ قرارات تحفظ هيبة الكرة المصرية بعد أحداث السوبر
أسامة عرابي لـ في الجول: ألوم فايلر فقط على عدم الدفع بـ وليد سليمان
الجنايني: مشاركة صلاح في الأولمبياد قد تتحدد خلال المعسكر المقبل للمنتخب
الأكثر مشاهدة
1
"لا تصافحوهم" و"الاحتفالات يجب أن تتوقف".. تصريحات قوية من ميدو وغالي قبل السوبر
2
السوبر ينتهي بشجار عنيف بين لاعبي الأهلي والزمالك
3
مؤتمر فايلر: جيرالدو لم يستحق التبديل.. كهربا طُرد وأرفض تأجيل القمة
4
رسائل نارية من مرتضى منصور.. ضد كهربا والجنايني وعبد الحفيظ
قد ينال إعجابك