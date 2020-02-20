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ركلات الترجيح وفوز الزمالك على الأهلي 4-3 في السوبر المصري
الخميس، 20 فبراير 2020 - 21:30
مناوشات طارق حامد وكهربا في السوبر المصري
أول ظهور لتقنية الفيديو في بطولة منظمة من الاتحاد المصري
ديانج يهدد مرمى الزمالك بفرصة جديدة لـ الأهلي
رأسية جيرالدو تهدد مرمى الزمالك بفرصة محققة لـ الأهلي
الأهلي
الزمالك
السوبر المصري
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