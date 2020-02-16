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هدف توني كروس لـ ريال مدريد في سيلتا
الأحد، 16 فبراير 2020 - 23:14
هدف سيلتا الأول في ريال مدريد (سمولوف)
هدف فوز أوساسونا على بلباو (الدوري الإسباني)
ملخص فوز نابولي على كالياري 1-0 (الدوري الإيطالي)
ملخص تعادل ماينتس وشالكه 0-0 (الدوري الألماني)
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