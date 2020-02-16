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ملخص تعادل ماينتس وشالكه 0-0 (الدوري الألماني)
الأحد، 16 فبراير 2020 - 21:18
هدف فوز الإسماعيلي أمام الرجاء - فخر الدين بن يوسف (البطولة العربية)
أهداف فوز أرسنال على نيوكاسل 4-0 (الدوري الإنجليزي)
ملخص تعادل ليون وستراسبورج 1-1 (الدوري الفرنسي)
هدف فوز بارما على ساسولو 1-0 (الدوري الإيطالي)
الدوري الألماني
شالكه
ماينتس
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