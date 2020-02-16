ملخص تعادل ماينتس وشالكه 0-0 (الدوري الألماني)

الأحد، 16 فبراير 2020 - 21:18

الدوري الألماني شالكه ماينتس
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